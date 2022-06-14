В Кузбассе жителям с диабетом выдадут необходимые медицинские изделия после вмешательства прокуратуры

Фото: Прокуратура Кузбасса.

Прокуратура восстановила права жителей города Осинники, страдающих диабетом, на получение медицинских изделий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Так, трое горожан, страдающих сахарным диабетом первого типа, обратились в прокуратуру после того, как им в учреждении здравоохранения отказались бесплатно предоставить сенсоры непрерывного мониторирования глюкозы в крови для бесперебойной работы инсулиновой помпы, в связи с тем, что указанный расходный материал не входит в предусмотренный законом перечень бесплатно предоставляемых медицинских изделий. Была проведена проверка.

Отмечено, что прокурор не согласился с данным решением и обратился в суд в интересах инвалидов с требованием обеспечить выписку рецептов на бесплатное получение указанных изделий в необходимом количестве в соответствии с рекомендациями врачей. Кроме того, прокурор заявил о взыскании в пользу жителей компенсации морального вреда.

- Решением Осинниковского городского суда требования прокурора удовлетворены, в том числе взыскана компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей каждому, - сообщает прокуратура Кузбасса.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры города.