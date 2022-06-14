Бабушка пропала на кузбасском кладбище

Фото: ПСО "Лиза Алерт Кузбасс"

Масштабные поиски разворачиваются в районе села Инюшка (Беловский район), где 11 июня пропала в лесу 68-летняя Нина Дмитриевна Боровкова.

По словам односельчан, пенсионерка пошла на местный погост в Родительский день - и домой уже не вернулась. Поиски по горячим следам не принесли результатов, служебная собака тоже не смогла взять след бабушки.

Сейчас поисками пропавшей занимаются полицейские, односельчане и волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс». Погода заставляет их торопиться: на смену сильной жаре пришел ливень, и то и другое негативно может сказаться на здоровье Нины Дмитриевны.

В районе Инюшки и соседнего села Рямовое уже и раньше пропадали люди, пошедшие в лес. В частности, в 2016 году там пропал 78-летний грибник. Его останки нашли только спустя 8 месяцев.