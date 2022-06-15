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Происшествия15 июня 2022 0:23

В Кузбассе осудили 61-летнюю женщину, избивавшую родственницу-подростка

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе 61-летнюю жительницу признали виновной по статье об истязании: женщина избивала свою несовершеннолетнюю родственницу. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Пенсионерка по мелочам придиралась к 16-летней родственнице, у которой имелись проблемы со здоровьем, и систематически поднимала на девочку руку. Синяки и заплаканное лицо подростка однажды заметили соседи и сообщили об этом в правоохранительные органы.

В ходе предварительного следствия женщина со следствием не сотрудничала. Суд назначил ей три года лишения свободы условно.