В Кузбассе пройдет чемпионат России по пляжному волейболу

Фото: пресс-служба АПК

В июле в Кузбассе пройдет этап BetBoom чемпионата России-2022 по пляжному волейболу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства.

Игры самого престижного отечественного турнира в этом виде спорта будут проходить в течение пяти дней - с 13 по 18 июля. В соревнованиях примут участие 16 женских и 16 мужских команд. Участники будут бороться за призовой фонд в размере одного миллиона рублей. После кузбасского этапа победители отправятся в Орел.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине в Кемерове был отменен чемпионат мира по волейболу, также столица Кузбасса лишилась права провести этап турнира по волейболу Лига наций. Игры планировали провести в строящейся «Кузбасс-Арене». Не смотря на перенос соревнований из России, власти заявили, что объект будет сдан в положенный срок.

- Соревнования отменили, но ведь и мы строили объект не для зарубежных гостей, а для наших любителей спорта. Кузбассовцам будут доступны десятки секций, которые здесь откроются. Когда объект достроят, он станет лучшей волейбольной ареной страны. И сейчас нам предоставляется возможность принимать игры очередного этапа BetBoom чемпионата России, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.