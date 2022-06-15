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Происшествия15 июня 2022 0:58

В Кемерове суд отправил в колонию мужчину, который хотел украсть велосипед у курьера

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кемерове 47-летнего мужчину приговорили к реальному лишению свободы за попытку хищения велосипеда у курьера. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Ранее судимый горожанин увидел на улице не пристегнутый велосипед, оставленный доставщиком еды. Мужчина взял двухколесного и попытался скрыться с ним, чтобы потом сдать в комиссионный магазин, однако его заметили работники службы доставки. Молодые люди попытались задержать похитителя, в итоге тот бросил велосипед и убежал. Грабителя поймали прибывшие по сигналу о преступлении полицейскими. В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело по стать «Грабеж».

Суд признал мужчину виновным и приговорил к одному году шести месяцам колонии строгого режима.