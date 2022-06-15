Еще одной кузбасской медицинской организации присвоено имя выдающегося врача региона

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Кузбасский центр медицины катастроф получил имя заслуженного врача России Ильгиза Галеева. Об этом говорится в распоряжении правительства Кемеровской области.

- Присвоить государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Кузбасский центр медицины катастроф» имя профессора Галеева Ильгиза Кадыровича, - сказано в документе.

Министерству здравоохранения необходимо внести соответствующие изменения в устав медучреждения.

Ильгиз Галеев - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, почетный гражданин Кемеровской области. Его имя связано с развитием и становлением службы медицины катастроф. В 1992 году он стал первым директором Кемеровского областного центра экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, который возглавлял до 2008 года. Галеев также занимался научной работой: его кандидатская и докторские диссертации посвящены оказанию медицинской помощи пострадавшим шахтерам. Ильгиз Галеев скончался в 2018 году.