Житель Кузбасса украл телефон у бывшей возлюбленной

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ленинске-Кузнецком будут судить 26-летнего мужчину, который украл мобильный телефон у бывшей возлюбленной. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина дождался, пока его 31-летняя подруга заснет после застолья в ее квартире, затем взял гаджет стоимостью три тысячи рублей. Телефон он сдал в ломбард, а деньги потратил на сигареты и алкоголь.

Женщина обратилась в полицию и в итоге в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.