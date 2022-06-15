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Происшествия15 июня 2022 2:20

Житель Кузбасса украл телефон у бывшей возлюбленной

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ленинске-Кузнецком будут судить 26-летнего мужчину, который украл мобильный телефон у бывшей возлюбленной. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина дождался, пока его 31-летняя подруга заснет после застолья в ее квартире, затем взял гаджет стоимостью три тысячи рублей. Телефон он сдал в ломбард, а деньги потратил на сигареты и алкоголь.

Женщина обратилась в полицию и в итоге в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.