В центре Кемерова начали ремонтировать сквер

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове рабочие приступили к ремонту сквера, расположенного на пересечении улиц Красноармейская и Черняховская. Об этом рассказали в городской администрации.

Сейчас подрядчик занимается демонтажными работами: уже разобраны клумбы и пешеходные дорожки.

В сквере будет заменен старый асфальт, часть дорожек выложат тротуарной плиткой. Кроме того, там установят новые лавочки, освещение, клумбу, а также высадят новые деревья и кустарники.

Фото: администрация г. Кемерово

Напомним, что в прошлом году сквер стал одним из победителей голосования за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».