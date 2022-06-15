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Общество15 июня 2022 2:28

В центре Кемерова начали ремонтировать сквер

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове рабочие приступили к ремонту сквера, расположенного на пересечении улиц Красноармейская и Черняховская. Об этом рассказали в городской администрации.

Сейчас подрядчик занимается демонтажными работами: уже разобраны клумбы и пешеходные дорожки.

В сквере будет заменен старый асфальт, часть дорожек выложат тротуарной плиткой. Кроме того, там установят новые лавочки, освещение, клумбу, а также высадят новые деревья и кустарники.

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

Напомним, что в прошлом году сквер стал одним из победителей голосования за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».