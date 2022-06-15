За сутки в Кузбассе выявили 58 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 58 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровел 101 человек.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 165 360 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 162 245 выздоровели, 2 429 скончались, 686 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.