Сергей Цивилев возглавил делегацию Кузбасса на ПМЭФ-2022

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня. Делегация Кузбасса во главе с губернатором Сергеем Цивилевым проведет ряд встреч и переговоров с представителями бизнеса и власти. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что основная цель на Петербургском международном экономическом форуме - рассказать потенциальным партнерам о проектах, которые имеют стратегическое значение для развития Кузбасса.

В рамках форума планируется подписать соглашения между администрацией правительства Кузбасса, образовательными учреждениями и инвесторами.