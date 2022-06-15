Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 июня 2022 3:34

Сергей Цивилев возглавил делегацию Кузбасса на ПМЭФ-2022

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня. Делегация Кузбасса во главе с губернатором Сергеем Цивилевым проведет ряд встреч и переговоров с представителями бизнеса и власти. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что основная цель на Петербургском международном экономическом форуме - рассказать потенциальным партнерам о проектах, которые имеют стратегическое значение для развития Кузбасса.

В рамках форума планируется подписать соглашения между администрацией правительства Кузбасса, образовательными учреждениями и инвесторами.