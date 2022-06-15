В Белове устроили групповое купание в городском фонтане

Любопытное видео прислали «КП» из г. Белово: на нем запечатлен процесс массового купания в фонтане парка «Молодежный».

- Разделись до трусов, матерятся, пиво пьют, а дети в парке вынуждены на это смотреть. Хороший пример? - возмущенно пишет беловчанка, приславшая нам видеозаписи.

По словам нашего источника, граждане полезли в фонтан утром 15 июня. При этом стоит заметить, сильной жары в Белово во время купаний не наблюдалось: как раз накануне прошел сильный ливень и было достаточно свежо.

Стоит отметить, что купание в фонтанах чревато кишечными инфекциями, а в отдельных случаях - ударом тока.