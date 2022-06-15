Пострадали трое: в Кемерове произошло жесткое ДТП. Скриншот: ВКонтакте/typ_kuzbass.

В Кемерове 14 июня 19.20 автомобили столкнулись на повороте в жилой район Кедровка. Очевидцы опубликовали кадры с места ДТП в соцсети. В городской ГИБДД сообщили подробности случившегося.

В ведомстве уточнили, что 46-летний водитель автомобиля Honda Civic двигался по автодороге Р-255 Сибирь со стороны Кемерова, когда поворачивал налево в жилой район Кедровка в сторону улицы Торговой по зеленому сигналу светофора и не предоставил преимущество движения встречному транспортному средству. Произошло столкновение с Mitsubishi Outlander, которым управлял 58-летний мужчина, он двигался по автодороге Р-255 Сибирь во встречном направлении прямо в сторону Кемерова.

В результате ДТП пострадали три человека, а именно 62-летняя пассажирка Mitsubishi Outlander и 44-летняя пассажирка Honda Civic, они находятся на стационарном лечении. Кроме того, получила травмы 11-летняя девочка, ей назначили амбулаторное лечение.