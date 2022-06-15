В Кузбассе жителя оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе 40-летнего жителя Кемерова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что выявили в одной из запрещенных социальных сетей публикации с информацией, дискредитирующей ВС РФ. Установили, что публикации с дискредитирующей информацией размещал на личной странице кемеровчанин.

Сотрудники полиции составили в отношении мужчины протокол. Суд признал горожанина виновным и назначил ему административный штраф в размере 30 тысяч рублей.