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Общество15 июня 2022 4:32

В Кузбассе жителя оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России

Он должен выплатить 30 тысяч рублей
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе жителя оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России.

В Кузбассе жителя оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе 40-летнего жителя Кемерова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что выявили в одной из запрещенных социальных сетей публикации с информацией, дискредитирующей ВС РФ. Установили, что публикации с дискредитирующей информацией размещал на личной странице кемеровчанин.

Сотрудники полиции составили в отношении мужчины протокол. Суд признал горожанина виновным и назначил ему административный штраф в размере 30 тысяч рублей.