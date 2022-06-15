В Новокузнецке попал под суд житель, который похитил 325 тысяч рублей у своего дедушки. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке будут судить 22-летнего жителя, похитившего 325 тысяч рублей у родственника. В ГУ МВД по Кузбассу сообщили, что ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество».

В ведомстве рассказали, что в полицию обратился 68-летний пенсионер. У него обманным путем похитители более 325 тысяч рублей. Пожилой мужчина заподозрил в преступлении своего внука. Оказалось, что ранее житель уже неоднократно погашал долги внука в микрофинансовых организациях, где тот брал займы. Пенсионер оплатил его задолженность, а затем отказал родственнику в материальной поддержке.

Уже в феврале 2022 года внук вновь обратился к пожилому мужчине и сообщил о финансовых проблемах и якобы поступающих угрозах со стороны коллекторов. Пенсионер испугался за жизнь и здоровье внука, поэтому предоставил ему как собственные сбережения, так и занял деньги у знакомых. Молодой парень поддерживал страх родственников за его жизнь и приходил домой с травмами. Новокузнечанин утверждал, что его избивают коллекторы и просил денежные средства. Пенсионер верил внуку, но позже понял, что его обманывают, и обратился в полицию.

Правоохранители задержали молодого человека. Выяснили, что его жизни и здоровью никто не угрожал, а травмы он получал, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело направлено в суд. Новокузнечанину грозит до шести лет лишения свободы.