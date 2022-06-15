Одну тысячу кузбасских подростков трудоустроят этим летом

Фото: АПК.

Кузбасские подростки будут трудоустроены по региональной госпрограмме этим летом. Администрация правительства региона сообщает, что сегодня, 15 июня, летняя рабочая смена началась у 20 юргинских школьников и студентов.

Так, трудовой отряд «Юргинец-1» в течение 10 дней будет благоустраивать городские скверы, ухаживать за цветами на клумбах, поливать саженцы деревьев и кустарников, которые посадили этой весной. Кроме того, уже 21 подросток записался в трудовой отряд «Юргинец-2», который стартует 1 июля.

Всего этим летом по региональной госпрограмме «Туризм, молодежная политика и общественные отношения Кузбасса на 2021-2017 гг.» трудоустроят одну тысячу кузбассовцев до 18 лет. Трудовые отряды будут работать во всех 34 муниципалитетах с июня по август. Чтобы получить рабочее место подростку нужно обратиться в комитет по делам молодежи своей территории или центр занятости населения.

Каждый подросток получит не менее 15 279 рублей за месяц при полном рабочем дне. По закону рабочий день подростков от 14 до 15 лет длится не более четырех часов, 15-16 лет - пять часов, 16-18 лет - семь часов.