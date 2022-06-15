В Кемерове строят первые очистные сооружения ливневой канализации вдоль Притомского проспекта. Скрин: Telegram/ ilyaseredyuk.

В Кемерове строят первые очистные сооружения ливневой канализации вдоль Притомского проспекта. Об этом сообщил градоначальник Илья Середюк в своем Telegram-канале.

Глава города рассказал, что все ливневые стоки от Октябрьского проспекта и до набережной Томи теперь будут поступать в единый коллектор, приходить по нему в камеру приема и с помощью заглубленных емкостей очищаться до технического качества. Данные работы будут завершены в 2022 году.

- С точки зрения экологии, хотим подняться на новый уровень, выполняя очистку стоков от примесей, нефтепродуктов и всего, что попадает в ливневку, - подчеркнул Илья Середюк.

Также вторые очистные сооружения запроектированы в районе кассационного суда. Третьи планируют поставить в районе улицы Сибиряков-Гвардейцев - работа по их проектированию тоже уже начата. Четвертые будут в районе проспекта Ленина у набережной Искитимки.