Более 50-ти выпускников кузбасских школ сдали ЕГЭ на 100 баллов

Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе 59 выпускников школ набрали 100 баллов по ЕГЭ. Первые промежуточные итоги экзаменов по русскому языку, литературе и химии подвели в министерстве образования и науки.

44 юных кузбассовцев получили 100 баллов по русскому, 11 человек стали стобалльниками по химии, еще четверо - по литературе. Выпускник кемеровской школы № 36 Владимир Бакланов получил стобалльный результат сразу по двум предметам - русскому и химии.

- Первые итоги не могут не радовать. Это хорошая мотивация и для педагогов, и для школьников, - сказала министр образования Кузбасса Софья Балакирева, отметив, что экзаменационная кампания продолжается.

Напомним, что основной период ЕГЭ в 2022 году проходит с 26 мая по 2 июля. Экзамены проводятся по 15 предметам, обязательными из которых являются два (русский язык и математика).