В Новокузнецке драгдилер делал «закладки» между полок в гипермаркете

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

Новокузнецкие полицейские задержали наркоторговца, который делал «закладки» между полок в крупном сетевом гипермаркете. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

На странного мужчину, который прятал что-то под полками, обратили внимание сотрудники магазина. Они вызвали полицию, и оказалось, что не зря. Прибывшие сотрудники обнаружили у мужчины 17 пакетиков с наркотиком общей массой около 15 граммов. При этом выяснилось, что 31-летний житель Белова только в прошлом году вышел из тюрьмы, где сидел за торговлю наркотиками.

В Новокузнецк беловчанин приехал за партией запрещенного вещества, которое он должен был распространить в своем родном городе. Однако забрав наркотики, мужчина решил изменить схему сбыта и спрятать дозы под полками гипермаркета.

В отношении драгдилера было уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. На время следствия мужчину заключили под стражу.