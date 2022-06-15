В Новокузнецке задержали жительницу, которая украла телефон у экс-сожителя. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке полицейские задержали ранее судимую 36-летнюю жительницу, которая украла телефон у бывшего сожителя. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что в полицию обратился житель. У него украли телефон, сумма ущерба составила семь тысяч рублей. Мужчина заподозрил в краже бывшую сожительницу, с которой в ночь пропажи распивал горячительные напитки. Правоохранители задержали женщину. Оказалось, что мужчина уснул в ходе застолья и бывшая сожительница забрала мобильный телефон, который лежал на столе, и уехала.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Жительнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.