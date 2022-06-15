В Кузбассе ослабили коронавирусные ограничения для фестиваля «Динотерра»

Фото: оргкомитет "Динотерра"

В Кузбассе ослабили коронавирусные ограничения в связи с проведением международного фестиваля «Динотерра» в Чебулинском районе. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте «Электронный бюллетень правительства Кемеровской области - Кузбасса».

- Разрешить с 17 июня по 19 июня организацию и проведение мероприятий в рамках Международного фестиваля «Динотерра» в д. Шестаково Чебулинского муниципального округа Кемеровской области, - сказано в документе, при этом допускается не более тысячи человек на одной площадке одновременно.

Подчеркивается, что вышедшее распоряжение не противоречит постановлению о введении на территории региона режима повышенное готовности.

По последним данным, на фестиваль зарегистрировалось 7,5 тысячи участников. Мероприятие будет проходить в течение трех дней. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте «Комсомолки».