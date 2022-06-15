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Общество15 июня 2022 8:47

В Кузбассе жительница отправится в колонию за убийство сожителя

Женщина сотрудничала со следствием и признала вину
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе жительница отправится в колонию за убийство сожителя.

В Кузбассе жительница отправится в колонию за убийство сожителя.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе вынесен приговор 35-летней жительнице Кировского района областного центра, обвиняемой в смерти сожителя. Об этом сообщает Следком по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в октябре прошлого года женщина с сожителем распивали горячительные напитки у себя дома, во время застолья произошла ссора. Мужчина стал угрожать женщине убийством, в этот момент сожительнице нанесла ему ножевое ранение в область плеча.

Раненый сожитель вышел из квартиры и упал. Жительнице попросила соседей вызвать скорую помощь. Прибывшие медработники констатировали смерть мужчины.

Женщину задержали, она сотрудничала со следствием и признала вину. Суд приговорил ее к четырем годам и 11 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком 14 лет.