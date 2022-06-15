Фото: АПК.

Девять врачей из Кузбасса вошли в число победителей Всероссийской премии «Призвание». Это специалисты из двух кузбасских клиник: областной больницы им. С.В. Беляева и детской областной больницы им. Ю.А. Атаманова. Об этом сообщили в администрации правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что в здравоохранении региона трудятся высокие профессионалы. И то, что победителями одной из самых престижных премий в стране стали сразу девять кузбасских врачей, подтверждает высокий уровень медицины в Кузбассе.

Победителями Всероссийской премии лучшим врачам России «Призвание» стали:

Анна Неретина - врач-акушер-гинеколог;

Наталья Лылова - врач-неонатолог отделения патологии новорожденных;

Ирина Болгова - заведующая детской поликлиникой;

Алена Иванникова - акушер-гинеколог;

Елена Гришкевич - заведующая отделением патологии беременности;

Людмила Черданцева - заведующая женской консультацией;

Александр Голомидов - заместитель главного врача по педиатрии;

Михаил Ликстанов - главный врач Кузбасской областной больницы им. С.В. Беляева;

Ольга Егерева - заведующая отделением реабилитации Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю.А. Атаманова.

В Москве кузбасская делегация врачей примет участие в заседании по вопросам развития отечественной медицины, который проведет заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.