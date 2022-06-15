На Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 15-18 июня, будет впервые представлена площадка, посвященная. Также в повестку деловой программы вошли обсуждение виноградарства и виноделия в России.

Площадку «ВиноГрад» представят Фонд Росконгресс и Россельхозбанк. Накануне ПМЭФ аналитический центр НАФИ в партнерстве с РСХБ провел исследование, в котором приняли участие 1600 человек, о потреблении вина в стране. Его результаты свидетельствуют: вино становится все более популярным алкогольным напитком в России - каждый третий опрошенный употребляет его не реже одного раза в месяц. При этом лидером по частоте потребления является красное сухое вино - 7% респондентов употребляют его не реже одного раза в неделю. В то же время игристое, красное полусладкое и красное сухое входят в топ-3 видов вин, которые в целом приобретаются россиянами чаще всего. Основной ценовой диапазон - от 300 до 700 рублей. Мужчины предпочитают более дорогие вина, чем женщины, а молодежь до 24 лет отдает предпочтение внешнему виду бутылки или упаковки, тогда как потребители среднего возраста чаще ориентируются на вкусовые характеристики вина. К слову, в игристых (79% респондентов) и красных винах (более 57%) россияне отдают предпочтение отечественным производителям. Ключевые преимущества российской винной продукции, по мнению опрошенных: доступная цена (79%), вкусовые особенности (55%) и широкий спектр сортов (39%).

В целом каждый второй опрошенный считает, что в течение минувших 5 лет качество российского вина улучшилось. При этом россияне планируют нарастить потребление российских марок вина. В целом 83% потребителей не отрицают приобретение продукции российских винных марок в ближайшие полгода.

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