В Кузбассе разрешили отстрел вышедшего к людям медведя. Фото: Милицина Юлия.

В Кузбассе выдали разрешение на отстрел вышедшего к людям трехгодовалого бурого медведя в Новокузнецком муниципальном районе. Соответствующий документ от 14 июня опубликован на сайте департамента по охране объектов животного мира региона. Срок проведения отстрела с 15 по 17 июня.

- В связи с выявлением угрозы нанесения ущерба здоровью жителям поселка Увал, - сообщили в ведомстве о причинах отстрела.

Напомним, что в Кузбассе разрешили отстрел медведя после нападения на домашний скот. Также в июне текущего года разрешили отстрел вышедшего к людям двухгодовалого бурого медведя в Шерегеше. Кроме того, в мае 2022 года разрешение было получено на отстрел медведей также в Шерегеше и вблизи поселков Осиновое Плесо и Усть-Аскарлы.