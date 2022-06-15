В Кузбассе житель получил срок за сексуальное насилие над 13-летним подростком. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе вынесен приговор 20-летнему жителю, обвиняемому в насильственном преступлении сексуального характера в отношении 13-летнего подростка. Об этом сообщает Следком по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в период с сентября по декабрь 2020 года молодой человек совершал насильственные преступления в отношении подростка. Мальчик рассказал о случившемся соседям, которые сообщили в полицию. Житель не сотрудничал со следствием и не признал вину.

Отмечено, что в органы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления в отношении несовершеннолетнего.

Суд приговорил кузбассовца к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.