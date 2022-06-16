В Кузбассе мужчина подвез пассажира и стал жертвой преступления

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Кузбассе будут судить 31-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого, который украл телефон у водителя. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Зимой на трассе мужчина остановил автомобиль, за рулем которого сидел 62-летний новокузнечанин, и попросил подвезти до ближайшего города. Во время поездки пассажир попросил у водителя мобильный телефон, чтобы позвонить. Однако когда автомобиль остановился попутчик убежал вместе с гаджетом. Автомобилист безуспешно попытался догнать злоумышленника.

Пострадавший мужчина обратился в полицию, и похитителя задержали. Сейчас уголовное дело передано в суд. Жителю Кузбасса грозит до четырех лет лишения свободы.