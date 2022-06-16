В парке Жукова в Кемерове высадят ивовую аллею

Фото: Илья Середюк

В кемеровском парке Жукова в ходе реконструкции высадят ивовую аллею вдоль берега Искитимки. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

Глава Кемерова проверил ход ремонта в парке. По его словам, работы идут одновременно во всех частях. На набережной выравнивают рельеф, позже высадят новый газон и ивы, а также установят современные лавочки с подсветкой.

Одновременно с этим рабочие готовят основание для стелы «Город трудовой доблести» - она расположится ближе к Университетскому мосту. Сейчас специалисты приступили к бетонированию пилонов, которые позже облицуют камнем, а уже следующим этапом будет монтироваться сама стела.

Фото: Илья Середюк

В ближайшее время в парке начнут укладывать тротуарную плитку.

- Всех, кто беспокоится, не станет ли в парке меньше деревьев и кустарников, хочу заверить - зелени будет только больше. К существующим насаждениям добавим новые декоративные растения, - отметил Илья Середюк.