Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 июня 2022 1:23

В Кузбассе осудили женщину, которая подделала документы ради маленького сына

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе 29-летнюю кемеровчанку признали виновной в фальсификации доказательств по гражданскому делу. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Ранее судимую женщину, воспитывающую двухлетнего сына, лишили родительских прав. Кемеровчанка очень хотела вернуть ребенка и для этого предоставила на судебное заседание по ее делу подложные документы о своей работе. Для этого женщина использовала листы с печатями организации, которые хранил ее возлюбленный со своего прежнего места работы. Однако помощник прокурора увидел, что документы, подтверждающие трудоустройство и доход горожанки, сфальсифицированы.

Суд назначил горожанке шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.