В Заводском районе Кемерова на сутки отключат холодную воду

Фото: архив "КП"

Жители Заводского района Кемерова на сутки останутся без холодной воды в связи с ремонтом водопровода. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Воду отключат с 09.00 пятницы, 17 июня, до 09.00 субботы, 18 июня. В это время специалисты АО «Кемвод» проведут работы по замене запорной арматуры на магистральном водопроводе D-500 мм в районе дома № 97 по улице Рудничной. Для жителей будет организован подвоз воды.

Под отключение попадают:

ул. 1-я Чистопольская 3, 5;

ул. 1-й участок Шахтстроя, 4-101;

ул. 2-й участок Шахтстроя, 23а, 111а, 1-111а;

ул. 2-я Топкинская, 1-11, 2-16;

ул. 3-й участок Шахтстроя 1, 3;

ул. 5-й участок Шахтстроя, 11-151а, 22-146, 1а, 98;

ул. Агеева, 1, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 3/1;

ул. Авиационная, 59, 1-135, 4-136 ;

ул. Апрельская, 1-35, 2-52а;

ул. Апрельская, 9 ,25, 33, 33а, 50а, 52а, 52а/к1;

ул. Артиллерийская, 3-87, 2-94, 73;

ул. Белгородская, 19, 21, 21/1, 27;

пер. Ближний, 5-19, 4-18;

пер. Высоковольтный, 2-16, 3-5, 5а;

ул. Грузовая, 7б, 8б, 16б/1, 18, 18ст20, 19, 21г;

ул. Грузовая, 1б;

ул. Гоголя, 2-46а, 1-47а; 23;

ул. Достоевского, 3-69, 2-60, 45а;

ул. Железнодорожная, 4, 4/1, 4а, 4ак1, 4ак2,8, 8к1, 41, 41а, 41б, 43, 43/1, 43/2, 45а, 209, 242, 296, 302/1;

ул. Железнодорожная, 79-227, 98-304;

ул. Заводская, 10, 45, 47, 47а, 47б, 127;

ул. Заводская, 58-170, 85-161;

ул. Завокзальная, 19-37, 10-28;

ул. Индустриальная, 75-267, 108-302, 103, 117, 157;

ул. Интернациональная, 19-57, 46-84;

ул. Комсомольская, 2-56, 3-69;

ул. Красноармейская, 3, 3а/2, 3б, 3к1, 8, 8/1, 8к2, 8к3, 14, 14а, 14г, 16а, 18, 41, 41/1, 41к1;

ул. Красноармейская, 2, 2к1, 2а, 2б, 2/1, 2/3, 2/6, 2/7, 3а, 3а/2, 3а/3, 4, 7/1, ст2/8, 8к1, 14а/1;

ул. Коммунистическая, 14;

пер. Крупской, 1-25, 4-22;

ул. Крупской, 1-41а, 20-48, 10;

ул. Клары Цеткин, 1-127, 4-112;

ул. Клары Цеткин, 7/1, 10, 37, 58, 59, 60, 82, 100, 114, 118, 118к1, 118к2, 118к3, 118б, 120, 120/1, 120/2;

ул. Кооперативная, 47-237, 76-270, 212;

ул. Короткая, 1-33, 2-44;

ул. Коммунистическая, 22-86, 19-91;

ул. Коммунистическая, 2, 2а, 14к1, 55, 55а, 55а к1, 56, 57а, 59, 60/1, 71;

пр. Кузнецкий, 79к1, 79к4, 79к6, 79/4, 81, 81а, 81к3, 83, 100, 100к1, 102, 102в;

пр. Кузнецкий, 83а, 94, 98, 102а;

ул. Лермонтова, 40-96, 53а-127, 68, 68/1,68/2, 119;

ул. Луначарского, 3-39, 2-24;

ул. Мартемьянова, 1-81, 4-83;

ул. Мартемьянова, 2а, 23, 33/1, 46б, 48а, 62/1;

ул. Маяковского, 3-75, 24-78, 11, 13, 15, 20;

пер. Маяковского, 1-31, 2-32;

ул. Невьянская, 1а, 1б, 1, 1в, 4а, 8, 8а;

ул. Невьянская, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12;

пер. Невьянский, 1 ,2, 3, 4;

ул. Новгородская, 1, 1/1, 1к1, 1к2, 1/2, 1/3, 1в, 1 ст1, 1ст2, 1к2;

ул. Осовского, 4-24, 1-23;

ул. Павленко, 2, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 ,41, 43;

ул. Павленко, 11, 1а;

ул. Павленко, 1, 1а к1, 1а к2, 1а к3, 3, 5, 6, 7а, 8, 10, 10а, 13а, 15а;

ул. Предзаводская, 1а, 1б, 1в, 2а, 7, 5, 16, 17, 18, 28;

ул. Предзаводская, 2, 2в, 4, 6, 6а, 8, 10, 10к1, 10к2, 10б, 12, 24, 3;

ул. Профсоюзная, 3-141, 18-94;

ул. Профсоюзная, 12, 32, 32/1, 34, 34а, 34а/1, 34б, 35;

пер. Профсоюзный, 1-19, 2-16;

ул. Пушкина, 9-29, 14а-36, 29;

ул. Рабочая, 56, 58, 101, 146;

ул. Рабочая, 46-228, 59-211;

ул. Рудничная, 45а, 61, 63;

ул. Рудничная, 67-121, 80-150а;

ул. Сакко, 1-137, 4-92;

пер. Сакко, 3-13, 4-8;

ул. Семашко, 4-134, 1-79, 46,

ул. Светлая, 1, 5а;

ул. Светлая, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24;

ул. Совхозная, 33а-193, 54-168;

ул. Совхозная, 33а, 77ак1, 125, 125ак1, 127а, 127в, 127а/1, 151а, 155а, 157;

пер. Совхозный, 1-27, 4-26;

ул. Тайшетская, 1, 1а, 2, 3, 7;

ул. Тельбесская, 4-72, 1-63, 44, 63;

пер. Тельбесский, 1-13, 2-4;

ул. Тушинская, 2, 2к1, 17, 19, 19г, 27а;

ул. Угловая, 55-207, 84-302;

ул. Угловая, 40, 45, 51, 51а, 57а, 71, 129, 175;

пер. Фанерный, 3-27а, 4-28;

ул. Февральская, 4-34а;

пер. Февральский, 3-19, 4-22;

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