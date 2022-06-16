В Кузбассе суд обязал женщину выплатить родным детям 40 тысяч рублей

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В Мариинске суд взыскал с матери, осужденной за неисполнение обязанностей, компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Женщина постоянно оставляла детей дома без присмотра, не заботилась о них, а также позволяла избивать сына, считая это нормальным методом воспитания. Приговором суда жительница Мариинска была осуждена по статье 156 УК РФ, а позже ограничена в родительских правах. Прокурор также обратился в суд с требованием взыскать с женщины компенсацию морального вреда за причиненные нравственные страдания. В итоге суд обязал мать выплатить детям 40 тысяч рублей.