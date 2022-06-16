В Кемерове в этом году построят пешеходный подход к Московской площади

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

В этом году в Кемерове построят пешеходный подход из Центрального района к Московской площади и другим объектам на Притомском проспекте. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

- Одно из основных замечаний при организации мероприятий на площади Московской - это отсутствие пешеходных подходов. Специально для этого разработан проект «Как прийти пешком на место проведения крупных мероприятий», - рассказал Илья Середюк.

По его словам, для этого готовится дорога-дублер с велодорожками и пешеходными зонами, которая соединит Московскую площадь с центром города. Эта магистраль подойдет в створ строящегося пешеходного моста через Искитимку. Там будут демонтированы остатки старой теплотрассы, выполнена масштабная подсыпка и укрепление территории.

Работы планируется завершить в текущем году.