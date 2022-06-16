За сутки в Кузбассе выявили 59 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 59 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались четыре пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 83 человека.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 165 419 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 162 328 выздоровели, 2 433 скончались, 658 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.