За сутки в Кузбассе выявили 59 новых случаев коронавируса.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 59 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.
Скончались четыре пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 83 человека.
Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 165 419 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 162 328 выздоровели, 2 433 скончались, 658 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.