Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 июня 2022 3:56

В Кузбассе пропал без вести мужчина в желтой футболке

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Лиза Алерт Кузбасс

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Прокопьевске пропал без вести 37-летний Степан Геннадьевич Селезнев. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

15 июня мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. Отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Приметы Степана Селезнева: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Когда его видели в последний раз, на нем были спортивный костюм, желтая футболка, черные кроссовки, черная кепка.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефону 8-800-700-54-52.