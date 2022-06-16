В Кузбассе пропал без вести мужчина в желтой футболке

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Прокопьевске пропал без вести 37-летний Степан Геннадьевич Селезнев. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

15 июня мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. Отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Приметы Степана Селезнева: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Когда его видели в последний раз, на нем были спортивный костюм, желтая футболка, черные кроссовки, черная кепка.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефону 8-800-700-54-52.