В Кузбассе работает 153 предприятия легкой промышленности

Фото: АПК.

В Кузбассе в отрасли легкой промышленности работает порядка 153 швейных, текстильных, обувных и кожгалантерейных предприятий, которые производят широкий ассортимент продукции для населения. Администрация правительства региона отмечает, что большинство из предприятий легкой промышленности относятся к микро- и малым предприятиям.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщили, что предприятия легкой промышленности Кузбасса имеют достаточный потенциал, чтобы обеспечить жителей региона высококачественными товарами.

Глава региона уточнил, что кузбасский легпром выпускает одежду и обувь, сумки, шьет спецодежду для работников промышленных предприятий, форму для спортсменов, туристов, врачей. Продукция реализуется в розничных магазинах, расположенных в городах Кузбасса и в соседних регионах, а также через интернет-сайты.