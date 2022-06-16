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Общество16 июня 2022 4:24

В Кузбассе работает 153 предприятия легкой промышленности

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

В Кузбассе в отрасли легкой промышленности работает порядка 153 швейных, текстильных, обувных и кожгалантерейных предприятий, которые производят широкий ассортимент продукции для населения. Администрация правительства региона отмечает, что большинство из предприятий легкой промышленности относятся к микро- и малым предприятиям.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщили, что предприятия легкой промышленности Кузбасса имеют достаточный потенциал, чтобы обеспечить жителей региона высококачественными товарами.

Глава региона уточнил, что кузбасский легпром выпускает одежду и обувь, сумки, шьет спецодежду для работников промышленных предприятий, форму для спортсменов, туристов, врачей. Продукция реализуется в розничных магазинах, расположенных в городах Кузбасса и в соседних регионах, а также через интернет-сайты.