В Кузбассе попал под суд житель, избивший до смерти знакомого. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе перед судом предстанет 40-летний житель города Юрги, избивший до смерти знакомого. Об этом сообщает Следком по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в январе 2022 года ночью пьяный житель отправился к знакомому, с которым накануне употреблял горячительные напитки. Мужчина потребовал, чтобы последний извинился за высказанные им оскорбления. Однако 39-летний житель отказался извиняться. Юргинец разозлился и стал избивать мужчину руками и ногами по различным частям тела, в том числе голове. Затем он покинул квартиру. Тело жителя обнаружил родственник, который пришел его навестить, так как не мог дозвониться до него.

Правоохранители задержали мужчину. Он сотрудничал со следствием и признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.