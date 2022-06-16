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Кузбасс и университет «Синергия» заключили соглашение о партнерстве для решения социально значимых задач. Администрация правительства региона сообщает, что документ в рамках ХХV Петербургского международного экономического форума подписали заместитель председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко и президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Стороны наладят взаимодействие по подготовке высококвалифицированных специалистов, в которых сегодня нуждаются ключевые отрасли региона: промышленность, строительство, сельское хозяйство, туризм.

Планируется внедрить модель ранней профориентации подрастающего поколения, обучать молодежь наиболее востребованным специальностям и популяризировать предпринимательство. Также будут поддерживать молодых предпринимателей, расширять возможности частной деловой инициативы посредством внедрения инновационных технологий в области бизнес-образования.

Будут приниматься обоюдные усилия сторон по развитию туристической отрасли, комплексному продвижению бренда региона и проведению масштабных мероприятий, в том числе для молодежной аудитории.