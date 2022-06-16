В Новокузнецке 14 человек тушили пожар в пятиэтажном доме. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке 15 июня произошел пожар пятиэтажном доме на улице Мичурина. В ГУ МЧС по Кемеровской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 17.23.

В ведомстве рассказали, что из окна квартиры на пятом этаже шел дым на момент прибытия первого подразделения. Также наблюдалось легкое задымление в подъезде. Отмечено, что в комнате одной из квартир обгорела мебель и вещи на площади 3 кв. м.

Добавим, что предварительная причина пожара - неосторожность при курении. Полностью пожар ликвидировали в 17.42. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 14 человек и пять единиц техники.