Житель Кузбасса лишился более 10 миллионов рублей, выполняя инструкции «сотрудников банка»

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доверчивый житель Прокопьевска потерял более 10 миллионов рублей, попавшись на удочку мошенников. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Аферисты сработали по классической схеме: позвонили мужчине, представившись сотрудниками службы безопасности банка, и сообщили, будто неизвестные пытаются оформить кредит на его имя, а также уже похитили с карты 700 тысяч рублей. Прокопчанин поверил и согласился выполнить операцию по «восполнению баланса», чтобы впоследствии банк вернул всю утраченную сумму. Под руководством звонившего мужчина перевел свои сбережения.

На этом мошенники не остановились. На следующий день они опять позвонили жителю Прокопьевска и сообщили, что на его имя вновь пытаются оформить кредит. Чтобы опередить аферистов и сохранить деньги, мужчине посоветовали срочно самому оформить «зеркальный» кредит и перевести средства на «безопасный счет».

Доверчивый прокопчанин взял в офисе банка два кредита на общую сумму около 10 миллионов рублей и через банкомат перечислил деньги по указанным реквизитам. Только после того, как номера телефонов аферистов оказались недоступны, мужчина понял, что стал жертвой обмана.

Общая сумма ущерба составила более 10,6 миллиона рублей. По данным полиции, это рекордная сумма, которую когда-либо похищали мошенники у жителей Кузбасса.

Возбуждено уголовное дело.