В Новокузнецке получил срок директор ювелирной мастерской, похитивший золото клиентов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новокузнецке 45-летний директор ювелирной мастерской осужден за хищение золота клиентов. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что в полицию обратились три жительницы в возрасте от 51 года до 77 лет. Женщины просили проверить и установить личность ювелира, который взял у них заказы на изготовление и ремонт золотых украшений.

В ведомстве рассказали, что мастер должен был использовать их старые изделия для производства новых, но клиенты так и не получили свои украшения. Общая сумма ущерба составила более 64 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что золото жительниц похитил директор мастерской. Выяснилось, что принятые в качестве лома золотые украшения он сдавал в ломбард, а полученные денежные средства тратил.

Суд приговорил его к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также он обязан возместить причиненный ущерб.