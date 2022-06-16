В Кемерове разыскали юную жительницу с особенностями здоровья. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кемеровские полицейские в считанные минуты разыскали 18-летнюю жительницу с особенностями здоровья. В ГУ МВД по Кузбассу сообщили, что в полицию обратился пенсионер, который рассказал о пропаже внучки.

В ведомстве отметили, что юная кемеровчанка, имеющая психосоматическое расстройство, осталась на лавочке, когда дедушка отлучился на несколько минут, чтобы купить мороженое. Вернувшись, пенсионер обнаружил, что внучка отсутствует. Пожилой мужчина обратился за помощью к правоохранителям и рассказал, что пропавшая в силу недуга не способна ориентироваться на улицах и не может сообщить о себе никакие данные.

Полицейские проверили все площадки и скверы, опросили жителей, которые находились около места исчезновения потерявшейся девушки. Вскоре сотрудники полиции узнали у горожан, что похожую по приметам девушку видели неподалеку. Инспекторы ПДН обнаружили пропавшую и передали ее дедушке. У правоохранителей на поиски юной жительнице ушло не более 15 минут. Пенсионер поблагодарил сотрудников полиции за оперативность и профессионализм.