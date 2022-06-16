В Кузбассе мать осудили за гибель ребенка при пожаре

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

36-летнюю жительницу Крапивинского района осудили за смерть маленького сына в пожаре. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В январе этого года женщина ушла в запой. На протяжении нескольких дней она употребляла спиртное у себя в доме и не следила за детьми: годовалой дочерью и четырехлетним сыном. Мальчик часто играл с зажигалкой и несколько раз поджигал предметы в доме, однако женщина не обратила на это внимание. В итоге в квартире произошел пожар. Соседи вывели мать и дочь из объятого пламенем жилого помещения, однако второго ребенка они спасти не смогли.

Суд признал женщину виновной по двум статьям (причинение смерти по неосторожности и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и назначил два года исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.