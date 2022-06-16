Губернатор Кузбасса избран председателем Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»

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В рамках ХХV Петербургского международного экономического форума прошло заседание Совета МАСС (Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение»). В его работе приняли участие губернаторы и главы законодательных собраний регионов, входящих в состав ассоциации. В ходе заседания губернатор Кузбасса Сергей Цивилев был единогласно избран председателем Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение».

Совет Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» поддержал инициативу Сергея Цивилева о координации работ по подготовке к Международным спортивным играм «Дети Азии», которые пройдут в Кузбассе в 2023 году с 23 февраля по 5 марта.

Исполнительный комитет МАСС, как один из организаторов II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», обеспечит спортивной формой сборную команду Сибирского федерального округа, судейский и волонтерский корпус, а также членов оргкомитета.