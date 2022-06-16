Губернатор Кузбасса договорился о привлечении дополнительных инвестиций в развитие Шерегеша

Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов подписали дополнительное соглашение о расширении границ мастер-плана кузбасского курорта в рамках ПМЭФ-2022.

Мастер-план позволит комплексно подойти к созданию туристических объектов и позволит определить объемы финансирования, в том числе на строительство обеспечивающей инфраструктуры. Документ будет готов во II квартале 2023 года.

- Шерегеш стал одним из самых популярных и посещаемых горнолыжных курортов страны. Только в этом зимнем сезоне его посетили более двух миллионов туристов. Наша главная задача сейчас - создать такие условия, которые будут привлекать туристов круглый год, - отметил Сергей Цивилев.