В Кузбассе мужчина случайно застрелил тестя

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе осудили 44-летнего жителя Кемеровского муниципального округа, который случайно убил родственника. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Мужичина взял у отца супруги посмотреть пистолет, который тот нашел. Проверяя, есть ли пуля в стволе, он случайно нажал на спусковой механизм. Оружие оказалось заряженным, пуля попала в живот 67-летнему тестю. От полученной раны пострадавший скончался в больнице.

Стрелявший со следствием сотрудничал и раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему один год исправительных работ с удержанием 5% из заработка. На основании ст. 73 УК РФ указанное наказание считается условным, отметили в Следкоме.