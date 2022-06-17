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Происшествия17 июня 2022 0:36

В Кузбассе мужчина случайно застрелил тестя

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе осудили 44-летнего жителя Кемеровского муниципального округа, который случайно убил родственника. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Мужичина взял у отца супруги посмотреть пистолет, который тот нашел. Проверяя, есть ли пуля в стволе, он случайно нажал на спусковой механизм. Оружие оказалось заряженным, пуля попала в живот 67-летнему тестю. От полученной раны пострадавший скончался в больнице.

Стрелявший со следствием сотрудничал и раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему один год исправительных работ с удержанием 5% из заработка. На основании ст. 73 УК РФ указанное наказание считается условным, отметили в Следкоме.