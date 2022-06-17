В Кемерове пьяный водитель устроил катания на детской площадке

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

В Кемерове пьяный водитель с друзьями устроил катания на автомобиле прямо на детской площадке. Об этом в соцсетях сообщили горожане.

- Кемерово, бульвар Строителей 50/2, пьяные балуются на детской площадке, поставили себе стол возле лавочки и катаются. Дети не могут даже покачаться, - написал очевидец, прикрепив видео, на котором видно, как автомобиль нарезает круги по газону.

На другом видео запечатлено, как эта же машина пытается проехать на территории школы через закрытые ворота.

Местные жители обратились в полицию и, судя по комментариям в соцсетях, нарушителей вскоре задержали на проспекте Ленинградском.