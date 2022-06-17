В Кузбассе осудили мужчину, избившего коллегу до смерти

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44-летнего жителя Промышленновского района, избившего знакомого до смерти, отправили в колонию на 9,5 лет. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Мужчины вместе распивали алкоголь на животноводческой ферме, где оба работали скитниками. В какой-то момент 57-летний участник компании стал оскорблять присутствующих женщин. 44-летний мужчина сделал ему замечание, однако тот не отреагировал. Тогда он сильно избил напарника, после чего отвел его в домик и уложил спать. Утром избитого мужчину обнаружили мертвым.

В отношении напарника было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

Суд назначил мужчине 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии особого режима.