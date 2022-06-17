Жителям Кузбасса показали Долину динозавров, где сегодня стартует фестиваль «Динотерра»

Фото: Динотерра | Научно-популярный фестиваль / ВКонтакте

Сегодня в деревне Шестаково стартует масштабный научно-популярный фестиваль «Динотерра». Организаторы опубликовали фотографии Долины динозавров, которая готовится к приему гостей.

На кадрах видно, что на площадке установлена большая сцена, где будут проходить основные мероприятия, в том числе выступление звездных гостей Пелагеи и шоумена Александра Пушного; проложены дороги; установлены палатки для ярмарки еды, сооружена первобытная деревня, а также смонтирован гигантский динозавр.

Фото: Динотерра | Научно-популярный фестиваль / ВКонтакте

- Площадка фестиваля ждет вас в 10.00. Утро обещает быть добрым! А ближайшие три дня - невероятно насыщенными, - отметили организаторы.

Напомним, что фестиваль «Динотерра» будет проходить с 17 по 19 июня. Программу мероприятий можно найти на сайте «Комсомолки».

Фото: Динотерра | Научно-популярный фестиваль / ВКонтакте

Фото: Динотерра | Научно-популярный фестиваль / ВКонтакте