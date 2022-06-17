Фото: архив "КП"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Более 55 тысяч кузбассовцев не смогли выехать за границу из-за долгов. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.
За пять месяцев этого года судебные приставы вынесли 55 914 постановлений об ограничении должников в праве выезда за пределы России, при этом 14 231 ограничение действует в отношении тех, кто не платит по алиментам.
В ведомстве напомнили, что в УФССП по Кемеровской области работает группа телефонного обслуживания граждан для обратной связи с жителями.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кузбассе должник заплатил алименты только после возбуждения уголовного дела.