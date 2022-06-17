В Кузбассе появится животноводческий комплекс

Фото: АПК.

На XXV Петербургском международном экономическом форуме губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и директор ООО «Окуневское молоко» Георгий Лаврик подписали соглашение о строительстве животноводческого комплекса. Администрация правительства региона сообщает, что реализация проекта - с 2022 по 2025 год. Инвестиционная стоимость - один миллиард рублей.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что строительство нового животноводческого комплекса в регионе будет способствовать развитию неугольных отраслей экономики. Кроме того, будут созданы новые рабочие места, жители будут обеспечены продукцией собственного производства в рамках реализации программы импортозамещения.

При строительстве комплекса будет использоваться сырье и комплектующие изделия, выпускаемые на предприятиях Кузбасса.