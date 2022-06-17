В Кузбассе построят деревообрабатывающий комбинат

Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и генеральный директор управляющей организации ООО «Лесная холдинговая компания «Алтайлес» Иван Ключников подписали соглашение о строительстве деревоперерабатывающего комбината по выпуску древесноволокнистых плит (МДФ) в ходе XXV Петербургского международного экономического форума. Администрация правительства региона сообщает, что работы будут завершены до 2026 года. Инвестиции составят не менее 2,6 миллиарда рублей.

Сергей Цивилев отметил, что в регионе строится огромное количество социальных объектов, используя материалы региональных производств, смогут меньше тратиться на их логистику и больше средств вкладывать в оснащение объектов.

Производственная мощность предприятия - 250 тысяч кубических метров ежегодно. Новый комбинат позволит создать более 250 рабочих мест.